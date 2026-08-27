DAX 40-Papier Commerzbank-Aktie: So viel hätte eine Investition in Commerzbank von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren fand via Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit der Commerzbank-Aktie statt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 6.02 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 16.600 Commerzbank-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 40.93 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 679.45 EUR wert. Aus 100 EUR wurden somit 679.45 EUR, was einer positiven Performance von 579.45 Prozent entspricht.

Der Commerzbank-Wert an der Börse wurde auf 43.03 Mrd. Euro beziffert. Die Commerzbank-Aktie wurde am 05.06.2000 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Der erste festgestellte Kurs der Commerzbank-Aktie lag damals bei 38.00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch