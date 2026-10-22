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|Lukratives Commerzbank-Investment?
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22.10.2026 10:02:03
DAX 40-Papier Commerzbank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Commerzbank-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Vor Jahren in Commerzbank eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Commerzbank-Anteilen an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 6.08 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1’646.091 Commerzbank-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 21.10.2026 auf 37.29 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 61’382.72 EUR wert. Mit einer Performance von +513.83 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Zuletzt ergab sich für Commerzbank eine Börsenbewertung in Höhe von 39.66 Mrd. Euro. Die Commerzbank-Aktie wurde am 05.06.2000 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Der erste festgestellte Kurs der Commerzbank-Aktie lag damals bei 38.00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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