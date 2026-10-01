Commerzbank Aktie 21170377 / DE000CBK1001
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01.10.2026 10:02:04
DAX 40-Papier Commerzbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Commerzbank von vor einem Jahr eingefahren
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Commerzbank-Aktien verdienen können.
Heute vor 1 Jahr wurde das Commerzbank-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Commerzbank-Anteile betrug an diesem Tag 32.50 EUR. Bei einer 10’000-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 307.692 Commerzbank-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Commerzbank-Papiers auf 40.31 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 12’403.08 EUR wert. Das entspricht einem Zuwachs um 24.03 Prozent.
Der Börsenwert von Commerzbank belief sich jüngst auf 45.38 Mrd. Euro. Der Commerzbank-Börsengang fand am 05.06.2000 an der Börse XETRA statt. Das Commerzbank-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 38.00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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