DAX 40-Papier Commerzbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Commerzbank von vor 3 Jahren eingefahren

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Commerzbank-Papier an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Commerzbank-Papier 10.37 EUR wert. Wer vor 3 Jahren 100 EUR in die Commerzbank-Aktie investiert hat, hat nun 9.648 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 372.02 EUR, da sich der Wert eines Commerzbank-Papiers am 07.10.2026 auf 38.56 EUR belief. Das entspricht einem Zuwachs um 272.02 Prozent.

Zuletzt verbuchte Commerzbank einen Börsenwert von 43.28 Mrd. Euro. Commerzbank-Papiere wurden am 05.06.2000 zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Die Commerzbank-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 38.00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch