DAX 40-Papier Commerzbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Commerzbank von vor 3 Jahren eingebracht

Am 05.11.2023 wurde die Commerzbank-Aktie an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Commerzbank-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 10.34 EUR. Hätte ein Anleger 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Commerzbank-Aktie investiert, befänden sich nun 96.759 Commerzbank-Anteile in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 3’855.83 EUR, da sich der Wert eines Commerzbank-Papiers am 04.11.2026 auf 39.85 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +285.58 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Commerzbank eine Börsenbewertung in Höhe von 41.06 Mrd. Euro. Das Commerzbank-Papier wurde am 05.06.2000 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Den ersten Handelstag begann der Commerzbank-Anteilsschein bei 38.00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch