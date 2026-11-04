DAX 40-Papier Brenntag SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Brenntag SE von vor 5 Jahren bedeutet

Vor 5 Jahren wurde das Brenntag SE-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Brenntag SE-Papier bei 82.64 EUR. Bei einem Brenntag SE-Investment von 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 121.007 Brenntag SE-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 03.11.2026 auf 62.62 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7’577.44 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 24.23 Prozent vermindert.

Der Börsenwert von Brenntag SE belief sich jüngst auf 9.15 Mrd. Euro. Die Brenntag SE-Aktie wurde am 29.03.2010 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer Brenntag SE-Aktie auf 51.10 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch