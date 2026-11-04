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|Rentable Brenntag SE-Investition?
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04.11.2026 10:02:12
DAX 40-Papier Brenntag SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Brenntag SE von vor 5 Jahren bedeutet
Bei einem frühen Investment in Brenntag SE-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.
Vor 5 Jahren wurde das Brenntag SE-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Brenntag SE-Papier bei 82.64 EUR. Bei einem Brenntag SE-Investment von 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 121.007 Brenntag SE-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 03.11.2026 auf 62.62 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7’577.44 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 24.23 Prozent vermindert.
Der Börsenwert von Brenntag SE belief sich jüngst auf 9.15 Mrd. Euro. Die Brenntag SE-Aktie wurde am 29.03.2010 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer Brenntag SE-Aktie auf 51.10 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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