Brenntag Aktie 11144071 / DE000A1DAHH0
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19.08.2026 10:02:14
DAX 40-Papier Brenntag SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Brenntag SE von vor 10 Jahren eingebracht
Anleger, die vor Jahren in Brenntag SE-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Brenntag SE-Aktie an der Börse XETRA ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Brenntag SE-Papier an diesem Tag 48.86 EUR wert. Wer vor 10 Jahren 100 EUR in die Brenntag SE-Aktie investiert hat, hat nun 2.047 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 124.61 EUR, da sich der Wert einer Brenntag SE-Aktie am 18.08.2026 auf 60.88 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +24.61 Prozent.
Brenntag SE wurde jüngst mit einem Börsenwert von 8.76 Mrd. Euro gelistet. Die Erstnotiz des Brenntag SE-Anteils fand am 29.03.2010 an der Börse XETRA statt. Ein Brenntag SE-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 51.10 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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