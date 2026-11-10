DAX 40-Papier BMW-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in BMW von vor 5 Jahren angefallen

Heute vor 5 Jahren wurde das BMW-Papier via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 91.76 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 108.980 BMW-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 6’414.56 EUR, da sich der Wert eines BMW-Anteils am 09.11.2026 auf 58.86 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 35.85 Prozent vermindert.

BMW wurde am Markt mit 35.09 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch