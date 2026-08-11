DAX 40-Papier BMW-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in BMW von vor 3 Jahren angefallen

Vor 3 Jahren wurden BMW-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die BMW-Aktie an diesem Tag bei 99.99 EUR. Bei einer 1’000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 10.001 BMW-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 10.08.2026 auf 59.30 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 593.06 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 40.69 Prozent abgenommen.

Die Marktkapitalisierung von BMW belief sich zuletzt auf 35.48 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch