DAX 40-Papier BMW-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in BMW von vor einem Jahr eingebracht

Am 29.09.2025 wurden BMW-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die BMW-Anteile bei 85.56 EUR. Hätte ein Anleger 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die BMW-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 116.877 BMW-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 6’449.28 EUR, da sich der Wert eines BMW-Papiers am 28.09.2026 auf 55.18 EUR belief. Das entspricht einem Minus von 35.51 Prozent.

Zuletzt ergab sich für BMW eine Börsenbewertung in Höhe von 33.37 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch