DAX 40-Papier BMW-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in BMW von vor 5 Jahren bedeutet

Heute vor 5 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit dem BMW-Papier statt. Diesen Tag beendeten die BMW-Anteile bei 83.09 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 1.204 BMW-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 14.09.2026 auf 62.72 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 75.48 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 24.52 Prozent vermindert.

BMW markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 37.73 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch