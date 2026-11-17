Am 17.11.2016 wurde die BMW-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren BMW-Anteile an diesem Tag 80.42 EUR wert. Wer vor 10 Jahren 100 EUR in die BMW-Aktie investiert hat, hat nun 1.243 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 16.11.2026 auf 56.98 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 70.85 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 29.15 Prozent abgenommen.

Der BMW-Wert an der Börse wurde auf 34.00 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch