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|BMW-Investition im Blick
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17.11.2026 10:02:05
DAX 40-Papier BMW-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in BMW von vor 10 Jahren bedeutet
Das wäre der Verlust bei einem frühen BMW-Investment gewesen.
Am 17.11.2016 wurde die BMW-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren BMW-Anteile an diesem Tag 80.42 EUR wert. Wer vor 10 Jahren 100 EUR in die BMW-Aktie investiert hat, hat nun 1.243 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 16.11.2026 auf 56.98 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 70.85 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 29.15 Prozent abgenommen.
Der BMW-Wert an der Börse wurde auf 34.00 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
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