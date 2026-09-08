DAX 40-Papier BMW-Aktie: So viel hätte eine Investition in BMW von vor 3 Jahren gekostet

Das BMW-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 95.62 EUR. Wer vor 3 Jahren 10’000 EUR in die BMW-Aktie investiert hat, hat nun 104.581 Anteile im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 07.09.2026 6’571.85 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 62.84 EUR belief. Das entspricht einer Einbusse um 34.28 Prozent.

Zuletzt ergab sich für BMW eine Börsenbewertung in Höhe von 37.61 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch