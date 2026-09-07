Beiersdorf Aktie 324660 / DE0005200000
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07.09.2026 10:02:28
DAX 40-Papier Beiersdorf-Aktie: So viel hätte eine Investition in Beiersdorf von vor einem Jahr gekostet
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Beiersdorf-Aktie Anlegern gebracht.
Heute vor 1 Jahr wurden Beiersdorf-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 97.32 EUR wert. Bei einem Investment von 1’000 EUR in die Beiersdorf-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 10.275 Beiersdorf-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 785.45 EUR, da sich der Wert einer Beiersdorf-Aktie am 04.09.2026 auf 76.44 EUR belief. Das entspricht einer Abnahme von 21.45 Prozent.
Beiersdorf erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 16.43 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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