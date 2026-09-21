Beiersdorf Aktie 324660 / DE0005200000
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21.09.2026 10:02:30
DAX 40-Papier Beiersdorf-Aktie: So viel hätte eine Investition in Beiersdorf von vor 5 Jahren gekostet
Wer vor Jahren in Beiersdorf eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.
Heute vor 5 Jahren wurden Beiersdorf-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 101.75 EUR. Bei einem Beiersdorf-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0.983 Beiersdorf-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 74.30 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 73.02 EUR wert. Das entspricht einem Minus von 26.98 Prozent.
Jüngst verzeichnete Beiersdorf eine Marktkapitalisierung von 15.97 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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