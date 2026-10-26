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26.10.2026 10:02:25
DAX 40-Papier Beiersdorf-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Beiersdorf-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Bei einem frühen Beiersdorf-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
Vor 10 Jahren wurden Beiersdorf-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 80.50 EUR. Investoren, die vor 10 Jahren 10’000 EUR in die Beiersdorf-Aktie investierten, hätten nun 124.224 Anteile im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 10’449.69 EUR, da sich der Wert eines Beiersdorf-Anteils am 23.10.2026 auf 84.12 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 4.50 Prozent zugenommen.
Der Marktwert von Beiersdorf betrug jüngst 18.08 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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