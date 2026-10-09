Bayer Aktie 10367293 / DE000BAY0017
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09.10.2026 10:02:31
DAX 40-Papier Bayer-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Bayer von vor 5 Jahren bedeutet
Vor Jahren in Bayer eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.
Vor 5 Jahren wurde das Bayer-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 47.75 EUR wert. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 20.942 Bayer-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 08.10.2026 891.94 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 42.59 EUR belief. Aus 1’000 EUR wurden somit 891.94 EUR, was einer negativen Performance von 10.81 Prozent entspricht.
Die Marktkapitalisierung von Bayer belief sich zuletzt auf 43.20 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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