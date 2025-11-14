Bayer Aktie 10367293 / DE000BAY0017
14.11.2025 10:02:13
DAX 40-Papier Bayer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Bayer von vor 10 Jahren bedeutet
Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Bayer gewesen.
Bayer-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 117.80 EUR wert. Wer vor 10 Jahren 100 EUR in die Bayer-Aktie investiert hat, hat nun 0.849 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 13.11.2025 auf 29.94 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 25.41 EUR wert. Das entspricht einem Minus von 74.59 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Bayer bezifferte sich zuletzt auf 28.55 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
