Bayer Aktie 10367293 / DE000BAY0017
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Profitable Bayer-Investition?
|
16.10.2026 10:02:18
DAX 40-Papier Bayer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Bayer-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Vor Jahren Bayer-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.
Die Bayer-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 89.10 EUR. Hätte ein Anleger 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Bayer-Aktie investiert, befänden sich nun 112.233 Bayer-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Bayer-Aktie auf 44.41 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4’984.29 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 50.16 Prozent.
Jüngst verzeichnete Bayer eine Marktkapitalisierung von 44.28 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung
Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.Weiterlesen!
Nachrichten zu Bayer
|
16.10.26
|Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich schlussendlich fester (finanzen.ch)
|
16.10.26
|Bayer Aktie News: Bayer gibt am Nachmittag ab (finanzen.ch)
|
16.10.26
|Aufschläge in Europa: Euro STOXX 50 verbucht nachmittags Gewinne (finanzen.ch)
|
16.10.26
|Bayer Aktie News: Bayer am Freitagmittag mit angezogener Handbremse (finanzen.ch)
|
16.10.26
|Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 legt mittags zu (finanzen.ch)
|
16.10.26
|DAX 40-Papier Bayer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Bayer-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
16.10.26
|Bayer Aktie News: Bayer am Vormittag gefragt (finanzen.ch)
|
16.10.26
|Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 startet in der Gewinnzone (finanzen.ch)
Analysen zu Bayer
|16.10.26
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Bayer Buy
|UBS AG
|01.10.26
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.26
|Bayer Buy
|Deutsche Bank AG
|10.09.26
|Bayer Buy
|Deutsche Bank AG
|16.10.26
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Bayer Buy
|UBS AG
|01.10.26
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.26
|Bayer Buy
|Deutsche Bank AG
|10.09.26
|Bayer Buy
|Deutsche Bank AG
|16.10.26
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Bayer Buy
|UBS AG
|01.10.26
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.26
|Bayer Buy
|Deutsche Bank AG
|10.09.26
|Bayer Buy
|Deutsche Bank AG
|18.02.26
|Bayer Verkaufen
|DZ BANK
|10.08.26
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.08.26
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.07.26
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.07.26
|Bayer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.06.26
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?
ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.
Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNachlassende KI-Sorgen: Dow schlussendlich leichter -- SMI geht etwas höher ins Wochenende -- DAX schliesst deutlich stärker -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt zog am Freitag moderat an. Der deutsche Leitindex präsentierte sich vor dem Wochenende klar höher. Der Dow gab im Freitagshandel nach. An den Märkten in Asien ging es am Freitag wieder aufwärts.