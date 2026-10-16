DAX 40-Papier Bayer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Bayer-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Die Bayer-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 89.10 EUR. Hätte ein Anleger 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Bayer-Aktie investiert, befänden sich nun 112.233 Bayer-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Bayer-Aktie auf 44.41 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4’984.29 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 50.16 Prozent.

Jüngst verzeichnete Bayer eine Marktkapitalisierung von 44.28 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch