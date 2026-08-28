DAX 40-Papier Bayer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Bayer-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Bayer-Anteilen an der Börse XETRA ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 27.93 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 1’000 EUR in die Bayer-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 35.810 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’736.08 EUR, da sich der Wert eines Bayer-Papiers am 27.08.2026 auf 48.48 EUR belief. Damit wäre die Investition 73.61 Prozent mehr wert.

Bayer wurde jüngst mit einem Börsenwert von 48.25 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch