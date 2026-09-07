BASF Aktie 11450563 / DE000BASF111
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07.09.2026 10:02:28
DAX 40-Papier BASF-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in BASF von vor 5 Jahren angefallen
Vor Jahren BASF-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.
Vor 5 Jahren wurde das BASF-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die BASF-Aktie bei 65.25 EUR. Wer vor 5 Jahren 10’000 EUR in die BASF-Aktie investiert hat, hat nun 153.257 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 8’177.78 EUR, da sich der Wert eines BASF-Anteils am 04.09.2026 auf 53.36 EUR belief. Damit wäre die Investition 18.22 Prozent weniger wert.
Der Börsenwert von BASF belief sich zuletzt auf 46.01 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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