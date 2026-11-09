DAX 40-Papier BASF-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in BASF von vor 10 Jahren verloren

Das BASF-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die BASF-Aktie bei 80.13 EUR. Bei einer 10’000-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 124.797 BASF-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 6’773.99 EUR, da sich der Wert einer BASF-Aktie am 06.11.2026 auf 54.28 EUR belief. Das entspricht einer Abnahme von 32.26 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von BASF bezifferte sich zuletzt auf 46.80 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch