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Allianz Aktie 322646 / DE0008404005

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Lukrative Allianz-Anlage? 04.09.2026 10:02:29

DAX 40-Papier Allianz-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Allianz von vor 3 Jahren verdient

DAX 40-Papier Allianz-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Allianz von vor 3 Jahren verdient

So viel hätten Anleger mit einem frühen Allianz-Investment verdienen können.

Allianz
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Die Allianz-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die Allianz-Anteile bei 223.30 EUR. Wenn ein Anleger damals 1’000 EUR in die Allianz-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 4.478 Anteilen. Die gehaltenen Allianz-Aktien wären am 03.09.2026 2’030.00 EUR wert, da der Schlussstand 453.30 EUR betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 103.00 Prozent zugenommen.

Am Markt war Allianz jüngst 170.80 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: JPstock / Shutterstock.com
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