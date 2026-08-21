DAX 40-Papier Allianz-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Allianz von vor 10 Jahren verdient

Heute vor 10 Jahren fand via Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit dem Allianz-Papier statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 129.10 EUR. Bei einem Allianz-Investment von 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 77.459 Allianz-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Allianz-Aktie auf 438.30 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 33’950.43 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 239.50 Prozent erhöht.

Allianz wurde am Markt mit 166.55 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch