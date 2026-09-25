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Lukrative Allianz-Investition? 25.09.2026 10:02:17

DAX 40-Papier Allianz-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Allianz von vor einem Jahr abgeworfen

DAX 40-Papier Allianz-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Allianz von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren Allianz-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Allianz
400.42 CHF 1.55%
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Das Allianz-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 349.30 EUR. Investoren, die vor 1 Jahr 1’000 EUR in die Allianz-Aktie investierten, hätten nun 2.863 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Papiers am 24.09.2026 auf 419.20 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’200.11 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 20.01 Prozent angezogen.

Zuletzt verbuchte Allianz einen Börsenwert von 157.08 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Manfred Steinbach / Shutterstock.com
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