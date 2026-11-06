DAX 40-Papier Allianz-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Allianz von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor 5 Jahren wurde das Allianz-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 203.50 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 1’000 EUR in die Allianz-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 4.914 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 2’285.50 EUR, da sich der Wert eines Allianz-Anteils am 05.11.2026 auf 465.10 EUR belief. Damit wäre die Investition 128.55 Prozent mehr wert.

Der Marktwert von Allianz betrug jüngst 174.30 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch