DAX 40-Papier Allianz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Allianz von vor 5 Jahren eingebracht

Am 11.09.2021 wurde das Allianz-Papier an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Allianz-Papier bei 193.26 EUR. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 10’000 EUR in die Allianz-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 51.744 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 10.09.2026 auf 439.50 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 22’741.38 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 127.41 Prozent gesteigert.

Zuletzt ergab sich für Allianz eine Börsenbewertung in Höhe von 166.20 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch