DAX 40-Papier Allianz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Allianz von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Allianz-Anteilen via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 126.80 EUR wert. Bei einer 100-EUR-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 0.789 Allianz-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 321.06 EUR, da sich der Wert einer Allianz-Aktie am 25.06.2026 auf 407.10 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 221.06 Prozent angezogen.

Insgesamt war Allianz zuletzt 153.81 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch