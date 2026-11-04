DAX 40-Papier Airbus SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Airbus SE von vor 5 Jahren verdient

Heute vor 5 Jahren wurde die Airbus SE-Aktie an der Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende stand das Airbus SE-Papier an diesem Tag bei 109.00 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0.917 Airbus SE-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 03.11.2026 auf 193.32 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 177.36 EUR wert. Das entspricht einer Zunahme von 77.36 Prozent.

Der Marktwert von Airbus SE betrug jüngst 154.73 Mrd. Euro. Am 10.07.2000 fand der erste Handelstag des Airbus SE-Papiers an der Börse PAR statt. Den ersten Handelstag begann das Airbus SE-Papier bei 19.00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch