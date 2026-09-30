DAX 40-Papier Airbus SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Airbus SE von vor 3 Jahren verdient

Am 30.09.2023 wurde die Airbus SE-Aktie via Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 126.98 EUR. Wenn ein Anleger damals 1’000 EUR in die Airbus SE-Aktie investiert hätte, hätte er nun 7.875 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’500.08 EUR, da sich der Wert eines Airbus SE-Papiers am 29.09.2026 auf 190.48 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 50.01 Prozent gesteigert.

Airbus SE wurde jüngst mit einem Börsenwert von 152.83 Mrd. Euro gelistet. Airbus SE-Anteile wurde am 10.07.2000 an der Börse PAR erstmalig gehandelt. Der Erstkurs des Airbus SE-Anteils belief sich damals auf 19.00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch