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Airbus SE-Anlage im Blick 09.09.2026 10:02:26

DAX 40-Papier Airbus SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Airbus SE von vor 5 Jahren abgeworfen

DAX 40-Papier Airbus SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Airbus SE von vor 5 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Airbus SE eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Airbus
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Heute vor 5 Jahren wurde das Airbus SE-Papier via Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 115.20 EUR. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 1’000 EUR in die Airbus SE-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 8.681 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 200.70 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’742.19 EUR wert. Das entspricht einem Anstieg um 74.22 Prozent.

Der Börsenwert von Airbus SE belief sich jüngst auf 157.24 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der Airbus SE-Papiere fand am 10.07.2000 an der Börse PAR statt. Damals wurde der erste Kurs des Airbus SE-Papiers bei 19.00 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Airbus
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