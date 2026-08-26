Airbus Aktie 1095306 / NL0000235190
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26.08.2026 10:02:15
DAX 40-Papier Airbus SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Airbus SE von vor einem Jahr eingefahren
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Airbus SE-Aktien gewesen.
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse PAR Handel mit dem Airbus SE-Papier statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 179.88 EUR. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 10’000 EUR in die Airbus SE-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 55.593 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 25.08.2026 11’371.47 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 204.55 EUR belief. Aus 10’000 EUR wurden somit 11’371.47 EUR, was einer positiven Performance von 13.71 Prozent entspricht.
Airbus SE markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 160.43 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der Airbus SE-Papiere an der Börse PAR war der 10.07.2000. Der Erstkurs der Airbus SE-Aktie belief sich damals auf 19.00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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