DAX 40-Papier Airbus SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Airbus SE-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse PAR Handel mit dem Airbus SE-Papier statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 54.76 EUR. Bei einer 1’000-EUR-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 18.262 Airbus SE-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 10.11.2026 auf 208.25 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3’802.96 EUR wert. Das entspricht einem Zuwachs um 280.30 Prozent.

Alle Airbus SE-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 162.56 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der Airbus SE-Papiere an der Börse PAR war der 10.07.2000. Damals wurde der erste Kurs der Airbus SE-Aktie bei 19.00 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch