Airbus Aktie 1095306 / NL0000235190
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23.09.2026 10:02:24
DAX 40-Papier Airbus SE-Aktie: Hätte sich eine Kapitalanlage in Airbus SE von vor einem Jahr gerechnet?
Vor Jahren in Airbus SE eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
Am 23.09.2025 wurde die Airbus SE-Aktie an der Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Airbus SE-Papier bei 194.26 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 0.515 Airbus SE-Aktien. Die gehaltenen Airbus SE-Anteile wären am 22.09.2026 100.18 EUR wert, da der Schlussstand 194.60 EUR betrug. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 0.18 Prozent gesteigert.
Airbus SE markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 154.16 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der Airbus SE-Aktie an der Börse PAR war der 10.07.2000. Den ersten Handelstag begann der Airbus SE-Anteilsschein bei 19.00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.
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