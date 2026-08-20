adidas Aktie 11730015 / DE000A1EWWW0
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20.08.2026 10:02:04
DAX 40-Papier adidas-Aktie: So viel hätten Anleger an einem adidas-Investment von vor einem Jahr verloren
Investoren, die vor Jahren in adidas-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
Am 20.08.2025 wurde die adidas-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das adidas-Papier bei 170.20 EUR. Investoren, die vor 1 Jahr 100 EUR in die adidas-Aktie investierten, hätten nun 0.588 Anteile im Besitz. Die Anlage hätte nun einen Wert von 91.60 EUR, da sich der Wert eines adidas-Anteils am 19.08.2026 auf 155.90 EUR belief. Damit wäre die Investition um 8.40 Prozent gesunken.
Alle adidas-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 27.08 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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