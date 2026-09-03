DAX 40-Papier adidas-Aktie: So viel hätten Anleger an einem adidas-Investment von vor 5 Jahren verloren

Die adidas-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das adidas-Papier bei 299.05 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10’000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 33.439 adidas-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 02.09.2026 auf 149.55 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 5’000.84 EUR wert. Das entspricht einer Abnahme von 49.99 Prozent.

Alle adidas-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 25.90 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch