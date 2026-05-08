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adidas Aktie 11730015 / DE000A1EWWW0

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Dividendenzahlung 08.05.2026 10:03:08

DAX 40-Papier adidas-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet adidas Anlegern eine Freude

DAX 40-Papier adidas-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet adidas Anlegern eine Freude

Es wurde beschlossen, Anlegern eine Dividende auszuschütten.

adidas
136.47 CHF -1.01%
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Bei der Hauptversammlung von DAX 40-Wert adidas am 07.05.2026 wurde für das Jahr 2025 die Auszahlung einer Dividende in Höhe von 2.80 EUR vereinbart. Die Dividende ist somit im Vorjahresvergleich 40.00 Prozent gestiegen. Somit schüttet adidas insgesamt 357.00 Mio. EUR an Aktionäre aus. Die Gesamtausschüttung vergrösserte sich damit im Vorjahresvergleich um 185.60 Prozent.

adidas-Dividendenrendite im Fokus

Zum XETRA-Schluss notierte der adidas-Anteilsschein am Tag der Hauptversammlung bei 152.00 EUR. Heute wird das adidas-Wertpapier Ex-Dividende gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei dem adidas-Papier optisch zu teils deutlichen Verlusten kommen. Kurze Zeit später wird die Dividende an die Investoren ausgezahlt. Für das Jahr 2025 weist die adidas-Aktie eine Dividendenrendite von 1.66 Prozent auf. Damit stieg die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr an, als sie noch 0.84 Prozent betrug

Tatsächliche Rendite vs. Aktienkurs

Im Zeitraum von 1 Jahr hat sich der Kurs von adidas via XETRA 27.24 Prozent nach unten entwickelt. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat mit -26.44 Prozent noch immer stärker zugenommen als der Aktienkurs.

Dividendenzahlungen im Peergroup-Vergleich

Verglichen mit der Peergroup (PUMA SE) schneidet adidas im Jahr 2025 als unübertroffene Dividenden-Aktie ab. Auch in puncto Dividendenrendite sticht adidas als Aktie mit höchster Rendite hervor. Die nächststärkste Dividenden-Aktie in der Peergroup ist mit einer Dividende von 0.00 und einer Dividendenrendite von 0.00 Prozent.

Dividendenprognose von Dividenden-Aktie adidas

Für 2026 sehen FactSet-Experten eine Erhöhung der Dividende auf 3.65 EUR voraus. Die Dividendenrendite würde folglich laut FactSet-Schätzungen auf 2.46 Prozent zulegen.

Basisinformationen zu Dividenden-Aktie adidas

Die Börsenbewertung des DAX 40-Unternehmens adidas beläuft sich aktuell auf 26.487 Mrd. EUR. adidas besitzt aktuell ein KGV von 22.53. 2025 setzte adidas 24.811 Mrd. EUR um und erzielte einen Gewinn je Aktie von 7.51 EUR.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Radu Bercan / Shutterstock.com
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