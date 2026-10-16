Dawning Information Industry stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Dawning Information Industry stellte am 15.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.52 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.160 CNY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4.77 Milliarden CNY – ein Plus von 60.68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Dawning Information Industry 2.97 Milliarden CNY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch