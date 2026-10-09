Dawn legte Quartalsergebnis vor

Dawn hat am 08.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.08.2026 endete.

Dawn hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 12.22 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 9.74 JPY je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Dawn in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7.36 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 325.8 Millionen JPY im Vergleich zu 303.5 Millionen JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch