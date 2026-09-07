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07.09.2026 13:41:23
Davos Klosters Bergbahnen: 50 Mio. CHF EBITDA trotz schneearmem Winter
Die Davos Klosters Bergbahnen (DKB) steigerten das EBITDA 2025/26 auf 50.1 Mio. CHF, obwohl der Winter in Graubünden schneearm war. Der Reingewinn tritt mit 16.3 Mio. CHF auf der Stelle. […]
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Trading Signals: Komax: Ein besonderer Monat
Der Maschinenbauer hat im August starke Zahlen vorgelegt und einen neuen CEO gefunden. An der Börse gönnt sich Komax nach einer geschichtsträchtigen Rallye eine Pause – schon bald könnte der nächste Schub nach oben anstehen.Weiterlesen!
Euronext SEI Investments & Ameriprise Financial: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
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Der heimische Markt zeigt sich zum Wochenstart schwächer. Der deutsche Leitindex gibt ebenfalls nach. Die US-Börsen pausieren aufgrund des Labor Days. Am Montag fanden die Börsen in Asien keine gemeinsame Richtung.