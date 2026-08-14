Davivienda Group präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Davivienda Group hat am 11.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Analysten hatten für das Jahresviertel einen Gewinn je Aktie von 1355.30 COP prognostiziert, während sie den Umsatz bei 4’579.84 Milliarden COP gesehen hatten.

Redaktion finanzen.ch