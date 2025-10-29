DaVita Aktie 1139087 / US23918K1088
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
29.10.2025 21:26:53
DaVita Inc. Q3 Income Falls
(RTTNews) - DaVita Inc. (DVA) released a profit for third quarter that Drops, from last year
The company's bottom line totaled $150.33 million, or $2.04 per share. This compares with $214.69 million, or $2.50 per share, last year.
Excluding items, DaVita Inc. reported adjusted earnings of $185 million or $2.51 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 4.8% to $3.420 billion from $3.263 billion last year.
DaVita Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $150.33 Mln. vs. $214.69 Mln. last year. -EPS: $2.04 vs. $2.50 last year. -Revenue: $3.420 Bln vs. $3.263 Bln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $10.35 - $11.15
Nachrichten zu DaVita Inc Registered Shs
|
28.10.25
|Ausblick: DaVita legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
27.10.25
|S&P 500-Titel DaVita-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DaVita von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
20.10.25