Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’314.1 -0.4%  SPI 17’047 -0.2%  Dow 47’632 -0.2%  DAX 24’124 -0.6%  Euro 0.9283 0.4%  EStoxx50 5’706 0.0%  Gold 3’949 0.2%  Bitcoin 88’936 -0.7%  Dollar 0.8003 0.9%  Öl 64.9 0.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Meta-Aktie fällt: Meta steigert Umsatz - Gewinn bricht ein
Microsoft-Aktie dennoch tiefer: Microsoft steigert Umsatz und Gewinn
Alphabet-Aktie legt zu: Google-Mutter hat in Q3 mehr verdient
Ausblick: Strategy öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Goldpreis, Ölpreis & Co. aktuell: So steht es am Abend um die Kurse der Commodities
Suche...

DaVita Aktie 1139087 / US23918K1088

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

29.10.2025 21:26:53

DaVita Inc. Q3 Income Falls

DaVita
103.64 CHF 0.75%
Kaufen Verkaufen

(RTTNews) - DaVita Inc. (DVA) released a profit for third quarter that Drops, from last year

The company's bottom line totaled $150.33 million, or $2.04 per share. This compares with $214.69 million, or $2.50 per share, last year.

Excluding items, DaVita Inc. reported adjusted earnings of $185 million or $2.51 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 4.8% to $3.420 billion from $3.263 billion last year.

DaVita Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $150.33 Mln. vs. $214.69 Mln. last year. -EPS: $2.04 vs. $2.50 last year. -Revenue: $3.420 Bln vs. $3.263 Bln last year.

-Guidance: Full year EPS guidance: $10.35 - $11.15