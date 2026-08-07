DaVita hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

DaVita hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 4.02 USD, nach 2.58 USD im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5.16 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 3.38 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 3.55 Milliarden USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch