DAVIDsTEA: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

DAVIDsTEA hat am 22.09.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.07.2026 abgelaufen war.

DAVIDsTEA vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0.04 CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0.060 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11.5 Millionen CAD – ein Plus von 3.32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem DAVIDsTEA 11.1 Millionen CAD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch