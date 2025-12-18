DAVIDsTEA legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

DAVIDsTEA hat am 16.12.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 31.10.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.02 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte DAVIDsTEA -0.060 CAD je Aktie generiert.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 10.19 Prozent auf 12.6 Millionen CAD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 14.0 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch