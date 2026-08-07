Dave präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Dave stellte am 05.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.49 USD. Im Vorjahresviertel waren 0.620 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 170.8 Millionen USD – ein Plus von 29.63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Dave 131.8 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch