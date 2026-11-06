Dave gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Dave äusserte sich am 04.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4.58 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 6.34 USD erwirtschaftet worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 31.16 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 197.7 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 150.7 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch