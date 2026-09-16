Dave Busters Entertainment: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Dave Busters Entertainment hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.09.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.07.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.36 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0.320 USD erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Dave Busters Entertainment in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 2.39 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 544.1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 557.4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch