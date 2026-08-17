Davangere Sugar Company hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Davangere Sugar Company hat am 14.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.01 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.140 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 347.2 Millionen INR gegenüber 240.7 Millionen INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch