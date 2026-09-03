Daura Gold: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Daura Gold hat am 01.09.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0.02 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0.020 CAD je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.ch